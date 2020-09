Puntualmente, Claudia López dijo en su cuenta de Twitter que, ante los hechos de vandalismo y protestas recientes en Bogotá, dio varias instrucciones a la Policía, pero que estas fueron desobedecidas.

En su trino, además, tildó a los policías de asesinos porque, afirma, acabaron con la vida de Javier Ordóñez y les dispararon a ciudadanos durante las protestas que comenzaron el miércoles pasado en la capital.

Este es el trino que publicó López este viernes:

Ante la desobediencia de los uniformados, en redes sociales recuerdan una de las promesas que la misma López hizo en campaña, cuando se comprometió a ser la jefa de la Policía, algo que, a juzgar por su queja, no se está cumpliendo en Bogotá.

“Bogotá lleva 12 años sin jefe de Policía. Samuel Moreno no quería ser jefe de Policía, era el jefe de los bandidos; Gustavo Petro tenía otras prioridades distintas y Enrique Peñalosa también. (…) Así como no me ha temblado la mano para meter 42 corruptos a la cárcel con mis investigaciones, seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes”, afirmó la entonces candidata a la Alcaldía de Bogotá, en entrevista con Noticias Caracol.