“Angustiada, Yolanda, angustiada”, dijo Claudia en la emisora, con la voz entrecortada, y tuvo que hacer una pausa.

“Muy angustiada. Cada mercado que nos demoramos en entregar en Ciudad Bolívar es una calamidad, yo lo sé”, continuó.

La mandataria también se refirió en el medio a todas esas personas en la capital del país que están afectadas por la pandemia y a las localidades más necesitadas que, afirmó, están “poniendo los muertos”.

“Esto entró por el norte, pero hoy en día que tengo 60 muertos, ¿quién está poniendo esos muertos? ¿La gente más al norte, de mejores ingresos, que vino del exterior? No. La mayoría de esos muertos los está empezando a poner Bosa y Kennedy, gente humilde, que no fue al exterior, que no estuvo en Europa nunca, pero que trabaja o se encuentra en la calle, o en la tienda, o en Transmilenio, con alguien que sí estuvo. Y que como tiene menos ingresos y menos calidad de vida, tiene más riesgo en salud”, expresó con su tradicional tono, pero además muy conmovida.

Y es que la alcaldesa hizo este pronunciamiento en la frecuencia radial para que también la gente y los gobernantes a cargo de tomar las decisiones sobre el COVID-19 sean más conscientes de la situación y la cuarentena, que sugirió no debe levantarse al ciento por ciento en una semana e indicó que la crisis durará “por lo menos un año” en superarse completamente.

“Esto es supremamente angustiante y, a veces, la gente cree que yo estoy tomando decisiones por capricho o porque me gusta protagonizar más que Pepito. ¡No, no, no! Estoy tomando estas decisiones porque tengo el rigor científico, porque tengo el tablero organizado [con la información de las pruebas, las UCI, Transmilenio, etc.]. No es a olfato. Tengo ocho millones de personas por cuidar; esa es mi responsabilidad”.

Parte de lo expresado por la mandataria en RCN ha sido replicado por cuentas públicas de Twitter y Facebook. Aquí dejamos una de esas grabaciones, donde López también señaló que tomará las medidas que sean necesarias para, en sus palabras: no tener “más muertos de los que puedo enterrar; así de crudo es”.