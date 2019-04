La candidata a la alcaldía de Bogotá sustentaba este viernes su tesis de ‘Construcción Subnacional de Estado en el Mundo Contemporáneo’, y aprovechó para agradecer a la comisión Fulbright por la beca que le permitió adelantar ese estudio de posgrado en la Northwestern University de Evanston, Illinois.

Lo logré!!!!

Aprobada la sustentación de mi tesis doctoral por mi comité!

Gracias a la vida, a @FulbrightCol qué me dio la beca, a @PoliSciatNU que me dio la oportunidad, y a mis profesores, Edward, Jim, Will y @anamarjona que hoy aprobaron la tesis!

Me graduaré Junio 20!🌻 pic.twitter.com/vrIQvD3kHc

— Claudia López (@ClaudiaLopez) April 26, 2019