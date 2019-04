De acuerdo con un video que compartió la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en su perfil de Twitter, Marmolejo se movilizaba en su vehículo por el sector de Chapinero “teniendo pico y placa”.

No obstante, en el video la mujer aseguraba que tenía “todos los papeles” supuestamente en regla, aunque reconocía que iba en pico y placa y que “no tenía ni idea”.

Si bien la mujer alegaba que el policía “estaba siendo muy agresivo” con ella, en la imagen se aprecia que el uniformado estaba adelantando el procedimiento de multa e inmovilización.

“Necesito que, por favor, todo el mundo me ayude, porque están siendo muy injustos conmigo… llevaba 10 minutos de pico y placa… no me voy a bajar del carro”, fueron algunas de las quejas que subió la mujer a redes sociales.