Para Valderrama, según indicó en entrevista con Noticias Caracol, esos señalamientos hacen parte del “dolor y la pena” que los familiares sienten por la desaparición de la chilena, y aseguró que él no conoce del paradero de la mujer.

“Les digo que acá no se le ha hecho nada a ella [Ilse Ojeda] y estamos haciendo lo posible [para encontrarla]. Tuve un error. De pronto jugar con varias relaciones al tiempo. Por eso fue la gran molestia de ella. Pero lo importante es que aparezca”, manifestó.

El colombiano volvió a reconocer, en el noticiero, que tuvo una relación con una mujer estadounidense, también mayor que él, identificada como Becky Evans, con la que se iba a casar pese a que la chilena se vino desde su país para estar con él.

Valderrama no supo qué responder cuando lo cuestionaron, en el informativo, por su interés por las mujeres extranjeras, sino que se limitó a decir que “así sucede la vida”.

“Si uno supiera que por tener dos mujeres se va a desaparecer alguien, nadie estaría dispuesto a hacer eso”, indicó el colombiano.

Además, agregó en la entrevista que él no se aprovechaba de Ojeda, como dice la familia de ella, sino que ella le daba ayudas “voluntariamente” que él no rechazaba.

“Yo no me aproveché de ella. Si a uno le ofrecen una ayuda voluntaria uno no se niega”, concluyó.

Por ahora, siguen sin conocerse pistas del paradero de la chilena.