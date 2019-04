Ojeda le aseguró a Blu Radio, que la chilena desparecida prácticamente mantenía a su novio, 24 años menor que ella, y le enviaba dinero desde Chile con frecuencia.

“Antes de desaparecer, Ilse le regaló un carro a Juan, ella lo vestía de pies a cabeza y antes de viajar a Colombia ella le hacía transacciones”, dijo.

Las autoridades colombianas, que siguen el rastro de la sargento desaparecida en Bucaramanga desde hace un mes, allanaron la casa de Juan Valderrama en esa ciudad, donde se presume Ilse Ojeda convivió con el colombiano por algunos días, de acuerdo con el diario local Vanguardia.

Allí se encontró el carro del colombiano parqueado. Un Mazda 6 de color gris (se desconoce el año) que, según el medio, fue revisado “minuciosamente” por los uniformados.

Un Mazda 6 puede costar entre 20 y 120 millones de pesos, dependiendo del año y si es nuevo o usado.

Por esta razón, según lo manifestó la hermana de la chilena en la entrevista con Blu Radio, la familia no estaba de acuerdo con la relación amorosa que Ilse tenía con el colombiano, porque creían que el interés de Valderrama era solo económico.

Porlo mismo, el colombiano es el primer sospechoso de la desaparición de la sargento para los parientes de ella, según manifestó la hermana.

No obstante, Valderrama, en entrevista con Blu Radio, dijo que no era ningún “vividor”, que tiene negocios de los que recibe dinero por lo que no necesita “depender de ninguna mujer”.

Entretanto, autoridades colombianas siguen colaborando con las chilenas para dar con el paradero de Ojeda, que desapareció luego de que descubriera que su novio le seguían siendo infiel con una estadounidense, también mayor que él.