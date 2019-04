Ojeda, según las palabras del colombiano en Blu radio, pensaba que él y la estadounidense, a la que dijo conoció por Facebook, ya habían terminado con la relación, pues fue lo que el hombre le dijo. Pero seguían en contacto.

“Me entró una llamada, ella ya sabía [de la infidelidad], ya había visto algo y yo le dije que ya no más con ella [la gringa]. Ella vio la llamada y esa fue la última gota. […] Mi error fue querer llevar dos relaciones a la vez”, manifestó.

De acuerdo con las declaraciones que Valderrama le dio a la emisora, él estuvo en Bogotá con Evans para casarse. No obstante, la boda no se llevó a cabo porque unos papeles, que no especificó cuáles, no salieron.

Para ese momento, dijo el propio Valderrama en la entrevista, la sargento retirada chilena, hoy desaparecida, ya era su novia y estaba en Colombia para vivir con él.

Por otra parte, Valderrama agregó en la entrevista que Ojeda le ofreció hospedaje cuando él trabajaba como mesero en Chile y ahí, según él, fue que empezaron a enamorarse. Negó que fuera un “vividor”, aunque reconoció que alguna vez recibió una ayuda económica de parte de ella.

“Yo soy un tipo trabajador. Yo no soy ningún arrastrado como para depender de una mujer. Yo tengo mi estudio y también sé. Mi mamá es profesora, mi papá es pensionado, yo tengo inversiones y cobró un arriendo. Ella me dijo que me relajara que podíamos vivir bien”, aseguró.

Así mismo, manifestó en el mismo medio que la familia de su pareja, la cual lo ve como el principal sospechoso de la desaparición, “siempre ha sido malpensada” con él y que ha juzgado a los colombianos como “gente mala”.

Cabe recordar que Alejandra Ojeda, hermana de la sargento retirada, aseguró que Valderrama golpeaba a la desaparecida y que a él solo le interesaba el dinero.

Por ahora, sigue sin conocerse el paradero de la chilena que desapareció en Bucaramanga, hace más de un mes.