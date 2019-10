Captura de pantalla (The Suso's show)

Y al hacerlo, sin dirigirse expresamente a ellos, López y Lozano responden a las críticas que les hicieron la periodista Salud Hernández-Mora y el exconcejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, que se hace llamar a sí mismo el ‘concejal de la familia’.

Hernández-Mora, recién se difundió la imagen de la pareja de mujeres, escribió en Twitter que le parecía “innecesario” el beso y se preguntaba si lo hacían “para que ofender a los partidos cristianos y sus votantes”. En todo caso, en tono de amonestación, le dijo a López que “no empiece retando a otras minorías”, lo cual desató una fuerte reacción en contra de la columnista en esa misma red.

Más tarde, fue Ramírez el que comentó el beso de López y Lozano, pero en un tono apocalíptico, con su marcado acento religioso: “A partir de ahora Bogotá bajo el yugo de Sodoma”, haciendo alusión al pasaje bíblico de la ciudad que fue destruida por Dios debido a su desenfreno.

“A partir de ahora en Bogotá la sodomía y el lesbianismo contra el Cristianismo. ¿O sea que la degenerada viola la ley electoral y como si nada?”, agregó Ramírez.

Los detalles de las condiciones en que se produjo el beso dejan sin piso las críticas de la periodista y del político. López y Lozano hablaron este lunes en dos emisoras diferentes, en las que coincidieron en sus relatos.

López, por ejemplo, dijo en Caracol Radio que “no es irrespeto amar y no es irrespeto celebrar un acto histórico con el amor de mi vida”. Contó también que estaba en ese momento en “una sala supuestamente privada” con su familia y su equipo.

“Alguien, seguramente de emoción, lo compartió en un chat y, pues, bienvenido al siglo 21: eso terminó en los medios de comunicación”, agregó la alcaldesa electa en esa frecuencia. “Yo siempre he sido muy respetuosa y he separado mi vida privada de mi vida pública. Así será, así seguirá siendo siempre. Ayer por su puesto era un día muy emocionante, muy especial que celebré con mis amigos, con mi familia, con mi Angélica divina, que me siento feliz, orgullosa y bendecida de tenerla a mi lado”.

Advirtió en el mismo medio que “Bogotá sabe que cuenta con una Constitución y con una alcaldesa que la respeta, que esta es una sociedad libre, que hay total independencia entre Estado y fe, y que justamente así es para que haya libertad, para que todos podamos ejercer la fe que cada uno de nosotros tiene. Yo soy católica; otros pertenecen a otra religión”.

Lozano, por su parte, dio otros detalles en La FM que rodearon el beso que hoy le da la vuelta al mundo. “Eso fue una reacción espontánea. Eso no fue en el discurso ni en el auditorio, en la sala que estábamos con nuestras familias. Ahí se ve mi papá, mi mamá; con nuestro equipo inmediato de campaña”, aclaro en esa frecuencia radial.

“Yo soy toda conservadora, ¿no? Entonces yo dije: ‘Cuando vayamos en el 35 % de resultados’. Pero como se iba disminuyendo la diferencia [con Carlos Fernando Galán], yo dije: ‘No, en el 51 %’. Y como se iba disminuyendo, yo dije: ‘No, no, no. Hasta el 75 % yo celebro’. Y creo que fue ahí cuando ya nos dimos el abrazo y el beso. Y la alegría, porque esto es una lucha”, contó la senadora en La FM.

Por eso, aclaró en el mismo medio que “esa foto es espontánea”, y subrayó que no supo quién la tomó “porque fue en la sala privada”, lo cual desvirtúa la idea de Hernández-Mora de que fue a propósito para molestar a otros sectores de la sociedad.

“No sé quién la tomó y quién la publicó”, insistió Lozano, pero le bajó el tonó con una exposición de naturalidad: “Es la vida real y es la vida cotidiana, la vida simple: el beso con que celebró el presidente Duque, el beso con que celebró el alcalde Peñalosa. Aquí la novedad es que es una mujer, bueno, dos mujeres. Por supuesto, todavía es llamativo, pero la lucha es para que todo sea corriente. Cuando no llame la atención será un gran logro”.