Esa fue la forma espontánea que encontraron Claudia López y Angélica Lozano para celebrar que la candidata del Partido Verde alcanzara por primera vez en la historia de Colombia la alcaldía de la capital por voto popular.

No bien se acaban de dar su efusivo beso en la boca Claudia y Angélica, cuando Hernández, que esta semana fue noticia por anunciar su retiro como columnista de El Tiempo, escribió que le parecía “innecesario”.

Pero no solo eso. Hernández se pregunta si lo hicieron “para que ofender a los partidos cristianos y sus votantes”.

Y recalca, además, que López no hizo eso en campaña y cree que ese beso resulta un reto “a otras minorías”.

Sus consideraciones resultaron ofensivas para varios tuiteros que se fueron lanza en ristre contra la periodista, pues, entre otras cosas, llama la atención su resistencia a la expresión de afecto.

El hilo de la conversación e Twitter habla por sí mismo:

A mí me trae al fresco, pero es innecesario el beso en la boca de Claudia con su pareja. Para que ofender a los partidos cristianos y sus votantes? En campaña no lo hizo. Será buena alcaldesa, seguro, pero que no empiece retando a otras minorías.

— Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) 27 de octubre de 2019