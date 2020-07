El hombre grabó un video que subió a su perfil de Facebook y relató la situación:

“Para comentarles una bobada… esta mañana me paró la Policía mientras que me iba comiendo un chocorramo dentro de mi camioneta y me hicieron un comparendo por no llevar el tapabocas puesto; […] entonces, mi chocorramo —que me regalaron— salió como por un millón [de pesos]”.