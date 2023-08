Por medio de un video publicado en redes sociales, una joven de 22 años narró cómo sobrevivió tras ser raptada y abusada por hombres desconocidos en la noche del pasado 10 de agosto, cuando participó de la ciclovía en Bogotá.

Según su relato, la joven fue el jueves a la ciclovía en la capital del país. Se encontraba realizando su trayecto con normalidad, cuando fue interceptada por unos sujetos que la subieron a la fuerza a un vehículo.

Esto sucedió cerca de la calle 45 con avenida Caracas sobre las 5:30 de la tarde. Ella contó que al ser subida a la fuerza al carro no logró ver la placa del mismo, solo alcanzó a ver que el vehículo era blanco.

Ya dentro del auto, la joven vio que se encontraba con dos hombres a los cuales les pidió que no le hicieran nada, que si querían se llevaran sus objetos personales, pero que a ella no le hicieran nada. La joven aseguró que, sin mediar palabra, le afirmaron que no eran ladrones y le quitaron su ropa.

En medio del relato, la joven de 22 años contó que estos sujetos comenzaron a tocarle las piernas y después más partes de su cuerpo. Posteriormente, según agregó, solo se acordó que, a partir de ahí, la drogaron.

“Me estaba doliendo mucho. Solo escucho: ‘Mamita tranquila que le tenemos algo para que no le duela’ y me obligan a ingerir un polvo blanco por mi nariz”, explicó la joven víctima.

Después de varias horas y completamente desorientada, la mujer afirmó que los sujetos la dejaron sola en inmediaciones de la calle 85, en el norte de la ciudad. Ella sostuvo que con un fuerte dolor en todo su cuerpo les pidió ayuda a sus familiares, que rápidamente llegaron a donde ella estaba para trasladarla a un hospital.

“Soy remitida al hospital San Ignacio. Me realizan todos los exámenes correspondientes para poder realizar la denuncia. Me dicen que presento una herida interna y maltrato en mis partes íntimas”, contó la joven.

La mujer afirmó tener una completa desolación en ese momento y explicó que para poder avanzar en su proceso judicial, las autoridades le exigieron tener videos de cámaras de los lugares donde ocurrió el secuestro.

“Solo queremos con mi familia poder recolectar los videos de los lugares mencionados, ya que no quieren ser compartidos porque pueden ser difundidos en redes sociales”, concluyó la joven de 22 años.

Desde la Secretaria de la Mujer de Bogotá reiteran la atención 24/7 de este y otro tipo de casos que atenten contra la vida la mujer por medio de su conocida Línea Purpura, a la cual se puede comunicar por medio de los números 01 8000 112 137 o al WhatsApp 300 755 1846.