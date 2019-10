La ciclista, que en 2018 ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, contó que ya denunció ante la Fiscalía a Robayo, quien fue “sancionado por cuatro años por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo por supuestamente suministrar sustancias dopantes a un ciclista”, recordó la emisora.

Chacón indicó a la cadena radial que Robayo empezó a maltratarla física y verbalmente luego de que él cogiera su celular y viera una conversación con un ciclista profesional. Según su relato, desde ahí “empezaron los celos al extremo” por parte de su ex.

La venezolana agregó que decidió denunciarlo porque no aguantaba más golpizas de él. Además, relató la pesadilla que vivió cierto día en el apartamento de él:

“Ese día me golpeó, me agarró del cabello durísimo, me tiró al suelo y empezó a pegarme de una manera [en la] que ninguna mujer debe ser maltratada, y empezó a tirarme toda la ropa y a sacarme del apartamento sabiendo que yo no tengo familia aquí en Colombia”.