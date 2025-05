En la mañana de este lunes 26 de mayo se presentó un accidente de tránsito que implicó a una van y un vehículo de carga a la altura de Tocancipá, cerca de Bogotá. La situación se presentó luego de que el carro frenara de golpe para esquivar a un perro que estaba cruzando la vía, sin darse cuenta de que atrás venía el camión a velocidad considerable.

El incidente quedó evidenciado en una cámara de seguridad de un parqueadero en la vía Bogotá-Tunja, al frente de una planta de la empresa Sika del municipio cundinamarqués. Según se observa en las imágenes, la situación se presentó cuando dos personas cruzaban la autopista desde el separador de ambas calzadas, el cual corta visibilidad porque tiene varios árboles. No obstante, a los peatones los venía persiguiendo el animal, el cual no es claro si venía con ellos.

En un punto, un vehículo de carga (no el implicado en el accidente) aminoró su velocidad para dejar pasar al hombre, la mujer y el perro. Mientras el animal cruzaba, el conductor de la van, que iba a una velocidad considerable, frenó en secó para no chocarlo, pero no se percató que detrás venía otro vehículo de carga.

El camión implicado trató de esquivar al otro carro al pasar de forma abrupta al otro carril, el derecho. Sin embargo, sus maniobras no impidieron que se accidentara, ya que primero chocó la van para luego estrellarse sobre un costado de la vía.

#CUNDINAMARCA. La mañana de este 26MAY, se presentó accidente de tránsito en la vía Tunja – Bogotá, al altura de la empresa SIKA, en jurisdicción del municipio de Tocancipá. En cam/Seguridad de la zona, quedó grabado el momento exacto del fuerte choque que dejó un lesionado. pic.twitter.com/oWPc0uD6Af — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 26, 2025

La cámara de seguridad alcanzó a evidenciar que estuvo bastante cerca de atropellar al perro, el cual corrió con agilidad para salvarse. Mientras, los peatones también se movieron rápidamente para que no los alcanzara la embestida, aunque la mujer que iba caminando alcanzó a caerse.

Otro video, grabado por un testigo del siniestro, mostró que el vehículo de carga sufrió daños considerables al estrellarse contra el separador. Su parte frontal, donde iba el conductor, quedó totalmente destruida y algunas partes pertenecientes al camión quedaron esparcidas sobre el pavimento, todo esto ante la mirada de personas que quedaron impactadas por la situación.

Según el reporte oficial de las autoridades, el accidente de tránsito dejó un herido, que probablemente sería el chofer del vehículo de carga. La persona fue llevada a un centro asistencial, donde actualmente se recupera de sus heridas.

Cifras de accidentes de tránsito en Cundinamarca

Este tipo de incidentes sirve como un llamado a los actores viales, conductores, peatones y más, a mantener la prudencia, especialmente cuando se circula en carretera. Tan solo entre enero y agosto de 2024, se presentaron 392 víctimas fatales por siniestros en la región, según cifras de la Gobernación de Cundinamarca. Si bien fue una reducción en comparación al mismo periodo en 2023, no deja de ser un llamado de atención.

El mensaje de reflexión toma aún más fuerza luego de la tragedia ocurrida en La Línea, a la altura de Calarcá (Quindío). Allí, el pasado sábado 24 de mayo se presentó un accidente de tránsito cuando un bus que iba sobre el puente Helicoidal perdió el control, dio contra una baranda y volcó.

El vehículo llevaba estudiantes, profesores y personal de comunicaciones de la Universidad Alexander Von Humboldt. De dichos pasajeros, 11 perdieron la vida al caer desde alturas considerables; el plantel educativa regresaba de una salida de campo, en la cual estaban conociendo las obras del Túnel de La Línea.

