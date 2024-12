La noche del 24 de diciembre se convirtió este año en un martirio para una familia, pues fueron víctimas de un violento robo. El hecho sucedió en Chía, donde Ginna Beltrán y su hijo fueron atacados por un grupo de tres hombres y una mujer, quienes entraron a su casa y se llevaron todo.

Ginna Beltrán habló con Noticias Caracol y compartió detalles de lo que fue el robo, además, criticó a las autoridades por su actuar. Contó que su hijo de 12 años fue llevado por los delincuentes por toda la casa para que fuera mostrando cómo abrir las puertas.

Aseguró que la agresión era un intento de homicidio y de un “secuestro, así digan que no, porque a nosotros nos secuestraron. Estamos hablando de que cogieron a un menor de edad de rehén, con arma de fuego. También concierto para delinquir”.

Mujer víctima de robo en su casa en Chía criticó a las autoridades

Por otra parte, fue crítica con las autoridades, ya que no considera que estén actuando acorde a los delitos. “Si ellos hubiesen hecho esto bien desde el comienzo, seguramente ya tendríamos a los responsables. Ahorita toca actuar rápido, actuar ya, no esperar a que esto avance más […] si esto no es grave, qué más tiene que pasar para que puedan moverse y coger realmente a los responsables de todo esto”.

Cabe resaltar que la denuncia fue interpuesta en la Fiscalía, pero al tratarse de un violento robo, la investigación pasó a la Dijín. La familia clama a las autoridades que encuentren a su perra, quien fue secuestrada por los ladrones en medio del robo.

