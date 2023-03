En pésimas condiciones se encuentra la Institución Educativa Nuevas Flores, ubicada en el corregimiento del mismo nombre en jurisdicción del municipio de San Diego, en Cesar.

(Lea también: Ladrón en bicicleta se hace pasar por turista para poder drogar y robar mujeres)

Así lo hizo saber el personero estudiantil Carlos Cabrales, cursante del grado 11, quien expuso que las problemáticas son: mal estado de los baños, salones sin las cubiertas o techo -por lo que el sol entra y afecta a los alumnos-, falta del Programa de Alimentación Escolar, falta de construcción de nuevas aulas, transporte escolar y celadores.

Añadió que los estudiantes del grado 11 reciben clases sobre una poza séptica que es usada como piso de una enramada improvisada que realizaron a falta de aulas.

“Acá estuvo la secretaria de Educación Departamental, Pamela García, y conoce nuestra problemática, pero no nos solucionan. La Gobernación lanzó el programa de 322 aulas nuevas para colegios públicos, pero este colegio no fue priorizado, en cambio otros sí que no lo necesitaban y bueno lo que estamos es clamando por mejorar las condiciones en las que recibimos las clases”, dijo el estudiante.