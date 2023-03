Tres mujeres en Ibagué aseguran que fueron víctimas de un ciclista. Al parecer, el hombre a través de una sustancia las somete para quitarle las pertenencias.

El primer caso de robo le sucedió a dos menores de edad que salían de practicar deporte.

De acuerdo con la versión de las jóvenes, se trata de un hombre de entre 35 a 40 años, que anda en bicicleta.

La mujer relató que las muchachas le entregaron los celulares al ciclista, sin poner resistencia. Ambos dispositivos eran de alta gama. El hombre luego arrancó en la bicicleta y cuando las estudiantes reaccionaron, ya no estaba ni por las curvas.

Los padres consiguieron la grabación de una cámara de seguridad. En el video efectivamente se observa que las muchachas le entregan los celulares.

Otra ciudadana, contó a través de Facebook que un ciclista, que tenía acento rolo, la robó.

“Salía del trabajo para la casa cuando un sujeto en una bicicleta Optimus negra con stickers negros mate, vestido con licra de ciclismo completo, se me acercó y me dijo que era nuevo en la ciudad (tenía acento muy rolo) y me preguntó por un parque que tuviera pista de patinaje y demás deportes”, dijo la mujer.