El brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, lanzó un fuerte pronunciamiento contra los grupos armados al margen de la ley que vienen instrumentalizando a la población civil para que realicen acciones violentas contra los soldados en el norte del Cauca.

El oficial afirmó que lo sucedido en Caloto, donde la comunidad obligó a la salida de las tropas del perímetro urbano lanzando improperios y agrediéndolos con botellas, dejando a 15 uniformados lesionados, es una práctica que vienen utilizando las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc, que “acorraladas y desesperadas por el asedio de las operaciones contra las economías ilícitas, instrumentalizan a la población”.

De acuerdo con Mejía, esta presión sobre los habitantes trae consigo amenazas, multas, destierros, y en algunos casos, la muerte, “como ya se ha presentado en varias poblaciones”.

Asimismo, explicó que estas acciones no están dirigidas a expulsar las tropas, sino a evitar que se vean afectadas las finanzas que perciben los grupos armados al margen de la ley producto del narcotráfico.

El comandante del Comando Específico del Cauca recalcó que el Ejército está enfrentando de manera permanente todo tipo de vejámenes desde hace 50 años en defensa de los colombianos.

“Nosotros no podemos parar, son más de 50 años de lucha, si me sacan por el oriente, ingreso por el occidente, si me sacan por el sur, entro por el norte, así que las operaciones no paran”, aseveró.