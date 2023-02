No es la primera vez que un allegado a Valentina Trespalacios da a conocer algunos de los conflictos que existían en la relación que ella sostenía con John Poulos, estadounidense de 35 años que fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el crimen de la artista.

De hecho, Laura Hidalgo (madre de la DJ asesinada) calificó en su momento a Poulos como un hombre posesivo y celoso con su hija, con quien al parecer se había comprometido hace poco.

Ahora, quien dio detalles de algunas discusiones que tuvieron Trespalacios y el extranjero recientemente fue la maquilladora de la DJ, quien vio con sus ojos algunos de los reclamos que el hombre le hacía a la joven.

Valentina Trespalacios: exigencias que le hacía John Poulos

Victoria Jiménez Escobar, estilista y maquilladora personal de la artista, narró en Semana dos episodios que le hicieron darse cuenta de lo celoso que podía llegar a ser el estadounidense.

“El año pasado, como en octubre, cuando la maquillé para Halloween, este hombre estaba reclamándole con mucha insistencia, por texto, sobre por qué no lo subía a un estado de Instagram o que compartiera una foto con él. Él quería tener la seguridad y quería que mostrara que la relación con él era oficial”, dijo la maquilladora a la revista.

Según Jiménez Escobar, Valentina y el extranjero solo hablaban por chat, ya que él no hablaba español y ella no hablaba inglés. No obstante, se le hizo raro que no se vieran en persona tan seguido, ya que la última vez que él había venido a Colombia había sido en mayo.

“Yo pensé que él venía a cada rato porque ella me hablaba solo del gringo y del gringo […]. Tengo entendido que ese señor no vino sino a hasta enero a hacer lo que hizo”, contó al mismo medio.

Pero lo que la llevó a pensar que la relación entre la DJ y el estadounidense era tóxica fue la exigencia que Poulos hizo en una oportunidad, cuando le pidió a Trespalacios iniciar una videollamada para cerciorarse que de verdad se estaba maquillando.

“Pienso que sí [era tóxico], porque si las dos veces que la maquillé lo hizo aquí [le reclamó], pues no me imagino qué ‘shows’ le hacía afuera. En una de esas le hizo videollamada para mostrarle que estaba conmigo y que estaba aquí”, le comentó Jiménez Escobar a la revista.

Por último, la allegada a Valentina aseguró que ella le explicaba a Poulos que no lo mostraba en redes sociales porque estas eran para compartir contenido relacionado con su vida artística, más no personal.