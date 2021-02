En las últimas horas apareció la mujer, identificada como Janet Cántaro Tolentino, asegurando que el joven peruano es su hermano menor, responde al nombre de Silvano Oblitas Cántaro y tiene 19 años. Hasta el momento, desconocen si está vivo o muerto.

De acuerdo con la declaración de Cántaro Tolentino, en el medio La Lupa de Perú, Silvio “estaba en Colombia” porque viajó el pasado 25 de enero a Medellín junto con un “ciudadano colombiano”, con el fin de comprar ropa para vender en su país de origen.

No obstante, señala la hermana de la víctima que la semana pasada Silvio la llamó diciéndole que el colombiano que lo acompañaba “le dejó solo en Medellín, Colombia, sin nada, sin sus cosas”.

Al parecer, el colombiano le habría hurtado el dinero y las pertenencias. “Él [Silvio] se llevó un monto de 5.000 soles para traer ropa acá a Perú”, aseveró la mujer.

La familiar de Silvio, además, señaló en el medio peruano que la última vez que se comunicaron fue el pasado miércoles 10 de febrero, donde Sulvio le suplicó:

“Me quedé sin nada acá [Colombia]. Envíame dinero, por favor. Eran las 8:00 de la noche, entonces le dije: ‘Mañana en la mañanita te deposito. Por favor, me mandas la cuenta’. Al día siguiente ya no se conectó él. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”.