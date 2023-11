Cada 31 de octubre, se recuerda a Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció en el parque El Virrey al salir de una fiesta de Halloween. Sus padres acostumbran a pronunciarse cerca de esta fecha y, según ellos, pedir justicia.

Hace poco la madre del joven, Oneida Escobar, publicó el libro llamado ‘Mi viacrucis’, donde relata hechos desconocidos del antes y después de la muerte de su hijo. En un capítulo, ella contó que días antes de la desaparición de Luis Andrés, él le dijo a ella que la sala de la casa olía a flores de funeraria.

“A mí casi no me gusta hablar de estas cosas […]. Jorge [Colmenares] estaba manejando el carro y Luis Andrés se quedó conmigo en el garaje y me dice: ‘Mami, huele a flor de muerto’. Yo me persigno porque en La Guajira se escucha que cuando huele a eso siempre es que una tragedia viene”, contó la mamá.