Este martes 31 de octubre de 2023 se cumplen 13 años de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, quien fue encontrado sin vida en 2010 en el parque El Virrey, en un caso que ha conmocionado a Colombia durante todo este tiempo y del que se tejen todo tipo de versiones y hasta historias paranormales.

(Vea también: El secreto del disfraz de Luis Andrés Colmenares que su madre guardó por más de 10 años)

Luis Alonso Colmenares, su padre, que hace poco confirmó que se separó de su esposa, publicó un desgarrador mensaje este martes para recordar a su hijo en el día del aniversario de su muerte. Con una foto de cuando el joven era un niño, el papá se mostró bastante acongojado por esta conmemoración.

“Hace trece años nos estábamos despidiendo dándonos el último beso y el último abrazo para no volvernos a sentir nunca más en esta vida. Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte. La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca. Solo me consuela sentir que ese beso y ese abrazo lo sigo compartiendo con Jorge Luis [Colmenares])”, escribió.