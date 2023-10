Se siguen conociendo más detalles de la entrevista que dio la madre de Luis Andrés Colmenares, Oneida Escobar, a revista Semana, en la que se refirió al nuevo libro que está lanzando sobre el calvario que le ha tocado vivir durante todos estos años con la muerte de su hijo, en un caso que ha conmocionado al país desde que se conoció.

Escobar habló en un apartado de la entrevista sobre la foto que se ha convertido en un símbolo en todo la investigación de Luis Andrés Colmenares. Es la imagen en la que él aparece ese 31 de octubre de 2010 disfrazado de diablo. La mujer contó que ese atuendo no era el que iba a utilizar su hijo esa noche y que ella siempre se opuso a eso.

“Yo sentí rechazo a ese disfraz, yo sentí como algo que iba a pasar. Como yo estaba en el grupo de oración, allí esas fiestas no son vistas como de Dios. Entonces, por eso yo sentía tanto rechazo en el disfraz, porque él inicialmente no se iba a poner el disfraz de diablo. Fue a última hora que lo decidió. Él iba con un disfraz de árabe, como el del señor de arroz Roa. Lo único que le faltaba era el bigote, fuimos a la tienda a buscarlo. Cuando él sale con el disfraz de diablo, yo me quise enloquecer. Yo lo vi, no me gustó y sentí mucho rechazo”, expresó en la revista.

Escobar también contó en el citado medio qué fue lo que le dijo Luis Andrés Colmenares para explicarle por qué había utilizado ese atuendo para salir con sus amigos el día en que fue asesinado: “Mami, eso no es nada. Así como yo lo compré de diablo, yo me podía haber disfrazado de ángel. Yo llevo a Dios en mi corazón”, le respondió.

Finalmente, la mamá del joven comentó en el medio de comunicación qué fue lo que dialogó ese día en el que su hijo se vistió de diablo: “Nosotros llegamos de comprar ese disfraz y empecé a ayudarlo a vestir, como lo hacía todos los años, a colocarle el disfraz —todavía le sentía mucho rechazo cuando él se lo estaba colocando— y ya a lo último él me dijo que le ayudara a colocar los cachitos. Me metí con él al baño y empecé a acariciarlo, empecé a colocarle sus chachitos. Yo siento que él me queda mirando fijamente”.

