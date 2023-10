Hace poco, la mamá de Luis Andrés Colmenares, Oneida Escobar, hizo el lanzamiento de su libro denominado ‘Mi Viacrucis’, en el que cuenta los capítulos más horribles que ha vivido en estos 13 años que se van a cumplir de la fatídica muerte de su hijo, en un caso que conmocionó a Colombia y del que todavía hay muchos misterios.

En entrevista con revista Semana, la mujer reveló que se había separado con el padre de Luis Andrés, Luis Alonso Colmenares, con quien tuvo serias diferencias en el último tiempo y con quien incluso ya no se habla.

Esa noticia ha causado una serie crisis en la familia. De hecho, Jorge Colmenares, el hermano de Luis Andrés quien vive en España, le contó al mismo medio cómo fue que se enteró de esa noticia y cómo la ha recibido estando tan lejos.

“No fue para nada fácil, porque ya veníamos de un dolor que era la pérdida de mi hermano, más que un hermano, era un padre para mí, era mi consejero, cómplice y compañero. Estando en ese proceso de superación de su pérdida yo me voy fuera, a España, por circunstancias de seguridad y un día, en horas de la madrugada, recibí una llamada de mi mamá. Me comentó que mi papá no vivía en la casa y otra llamada de mi papá contándome que no iba a vivir en la casa con mi mamá. Era estar lejos, fuera del país y vivir otro dolor más. Mi familia estaba totalmente desmoronada, se iba cayendo a pedacitos todo lo que había vivido en mi infancia”, expresó.

De igual manera, Jorge hizo varias revelaciones en la entrevista y admitió que nunca había comentado lo que le dijo su hermano antes de morir y explicó por qué no lo hizo, pues fue un tema del que se habló mucho y del que él también resultó afectado.

“No, nunca lo conté, nunca lo mencioné porque en muchos casos, muchas personas creen que todos esos sentimientos, sueños, vivencias que nosotros tuvimos son de una familia llena de brujería, tal como lo plasmó una serie de Netflix, que nosotros no autorizamos por miedo a que la gente pensara que estábamos en temas de espiritismo o brujería no lo mencioné, pero reitero, sus últimas palabras antes de irse fueron: ‘no se te olvide que siempre debes cuidarme a mi gorda’. Y salió con su disfraz a la fiesta”, expresó.

