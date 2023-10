El 31 de octubre de 2023 se cumplirán 13 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, un caso que lleva años siendo investigado y del cual todavía quedan muchos misterios por la forma en la que falleció el joven en el sector del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, en una noche de Halloween.

Su madre, Oneida Escobar, habló con revista Semana y contó detalles de su nuevo libro, en el que cuenta cómo ha sido el calvario durante todos estos años. Por ejemplo, la mujer admitió que se separó de Luis Alonso, padre de Colmenares, con quien tuvo una compleja relación después del crimen de su hijo.

Escobar también se refirió en la entrevista al rol que cumplió como madre de Luis Andrés Colmenares y cómo era su relación con él, pues reconoció que siempre influyó en las relaciones sentimentales que tuvo el joven.

“Una mamá como que no ve a la mujer para sus hijos. Y yo siempre le veía los defectos: ‘Esa no me gusta porque tiene las orejas grandes’, ‘esa no me gusta porque no tiene cola’. Y como yo les decía a ellos siempre, yo oraba por la esposa o la novia que Luis Andrés [Colmenares] iba a tener. Todavía estaba joven, apenas estaba comenzando su vida y ese era el motivo por el que yo le alejaba siempre las novias”, dijo.

Cómo era la relación de Laura Moreno con la familia Colmenares

Además, aprovechó para hacer alusión a Laura Moreno, una de las mujeres sospechosas en el crimen de Colmenares y quien fue novia de él. Los otros vinculados al crimen son Jessi Quintero, amiga del estudiante fallecido y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura.

Escobar despotricó de la joven y contó que nunca tuvo una buena relación con ella: “Yo sentí en mi corazón algo extraño en ella. Yo no hablé con ella, pero una de mamá es chismosa, en ese momento estaba operada y, desde el segundo piso, alcanzaba a mirar a Laura. No sé, sentí algo en mi corazón que me decía que esa no era la mujer para Luis Andrés. No me gustaba su carro. Cuando ella llegaba en el carro, yo lo sentía como algo terrible. El carro era negro, como si me llegara el demonio a mi casa. Uno lo siente en su corazón de mamá, no me gustó Laura”.

