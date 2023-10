El 31 de octubre de 2010 es una fecha dolorosa para la familia Colmenares Escobar, ya que ese día falleció Luis Andrés, el mayor de los hijos, durante una celebración de Halloween.

Desde entonces, las autoridades no han podido determinar las causas de la muerte, de la cual se dijo que fue un accidente, pero que, según la familia del estudiante, fue provocada.

De hecho, la justicia involucró a Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero, quienes estaban con Luis Andrés el día de los hechos, pero, finalmente, un tribunal de Bogotá las absolvió del caso en 2021.

Los informes de las autoridades indican que el fallecimiento de Luis Colmenares ocurrió en el Parque El Virrey, situado en el norte de Bogotá.

Allí, está la tumba del entonces estudiante, cuyo entorno permanece despejado y con una que otra flor. A continuación, algunas fotografías de cómo luce actualmente.

El año pasado, la vidente Ayda Luz Valencia recorrió el Parque El Virrey y aseguró sentirse perturbada por las vibras que sintió en el lugar de los hechos.

La experta, en diálogo con HBS Noticias, comentó que la muerte de Colmenares no fue en ese lugar y que su alma ya no está penando.

“Luis Andrés no está aquí, el alma de él no la siento aquí penando, sufriendo. Para mí, él trascendió… No sé si me estoy equivocando, pero lo digo desde lo que siento, y es que él no murió aquí [Virrey]. Aquí se encontró el cuerpo de él y es válido, pero que la muerte haya ocurrido en esta zona como tal, estoy segura que no. Estoy segura que cuando a él lo dejan aquí, ya estaba muerto”, finalizó.