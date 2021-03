green

Francisco Ricaurte asistió hasta las autoridades para entregarse, tras su condena por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente, en el caso denominado como Cartel de la Toga.

No obstante, su abogado dijo, según El Tiempo, que todavía no tenían lista su orden de captura, por lo que no podían hacerla efectiva.

“Seguimos esperando en el centro de servicios judiciales de Paloquemao que lo reciban; nos dicen que aún no han completado los requisitos y por eso no se puede hacer efectiva su entrega“, manifestó Juan Sebastián Fajardo, abogado del exmagistrado.

Condena que podría recibir el exmagistrado Francisco Ricaurte

Pese a lo dicho por el representante de Ricaurte, se estima que el 25 de marzo el juez décimo de conocimiento de Bogotá fijará al sentencia que él pagará; la Fiscalía pidió una condena de 23 años y 8 meses de prisión, más una multa de 562 salarios mínimos, indicó El Tiempo.

El medio añadió que la entidad aseguró que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia debería pagar 16 años de cárcel y una multa por 336 salarios mínimos, pero esto solo lo determinará el juez que está a cargo.