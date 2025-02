El español, que por segunda vez aparece en polémicas sobre la campaña del presidente Gustavo Petro, emitió una carta en la mañana de este miércoles con la que quiso responder a las acusaciones, aunque no despeja todas las dudas que se han planteado sobre su vinculación en la entrega de dinero por parte de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

La respuesta de Vendrell se da luego de que aparecieran versiones de prensa en las que se le vinculaba directamente como el hombre que estuvo en una reunión para recibir los 500 millones de pesos que tenían como destino la campaña del presidente Gustavo Petro.

El español que tiene negocios en Colombia confirmó que sí conoció al llamado ‘zar del contrabando’ “por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde”, haciendo referencia a Daniel García, quien también aceptó haber tenido esas reuniones.

“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato. Asimismo, desmiento totalmente, que Armando Benedetti, ni el Presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín”, aseguró.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, fue quien puso de nuevo sobre la mesa —en un revoltoso consejo de ministros— la intención de ‘Papá Pitufo’ para aportar a la campaña de Petro. Posteriormente, el funcionario, en una carta publicada el 11 de febrero, mencionó que a Vendrell se le solicitó grabar un video del momento en el que devolvió el dinero, sin embargo, estas imágenes no han aparecido, razón por la que no hay cómo comprobar que esto sucedió, aunque asegura Rodríguez que las imágenes sí existen, solo que no fueron grabadas a escondidas, sino que Marín y las dos personas que lo acompañaban tenían pleno conocimiento de la grabación.

Tampoco se puede comprobar que realmente hubo alguna infiltración a la campaña del presidente Petro, aunque la Fiscalía ya inició una investigación en ese sentido, aunque cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral adelantó unas investigaciones sobre supuestas violaciones a los topes de la financiación de la campaña.

En todo caso, Vendrell asegura que su labor nunca fue la de “la gestión de los recursos económicos”. Sin embargo, si esa no era su función, queda la duda de por qué recibió el dinero de los comerciantes de los sanandresitos, quien serían los verdaderos dueños de los 500 millones de pesos que quiso entregarle Marín a la campaña del presidente.

Entre otras revelaciones hechas recientemente sobre el asesor español están las fotografías con Armando Benedetti, luego del consejo de ministros, según dijo Rodríguez. Vendrell no hizo referencia a dicho hecho, pero sí escribió en su carta: “mientras el Presidente no indique lo contrario, seguiré trabajando para lograr el cambio en Colombia”, por lo que se entiende que está muy vinculado al Gobierno en la actualidad.

