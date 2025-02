Se cumplió una semana del consejo de ministros que el país vio en directo por orden del presidente Gustavo Petro, y que le permitió al país conocer las peleas y graves diferencias que hay dentro del Gobierno. La reunión, que estaba pensada para discutir los decretos de estado de excepción por la situación en el Catatumbo, se transformó en una seria disputa entre el mandatario y algunos funcionarios que no están de acuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti como jefe del gabinete. Desde ese momento se abrió el grifo y los ministros han venido cayendo como gotera incontenible, mientras que Benedetti permanece intacto en su nuevo lugar por razones que se empiezan a despejar.

(Le interesa: “Está hablando el presidente”: marca de Gustavo Petro y su malogrado consejo de ministros)

El presidente justificó de varias formas la decisión que había tomado con el exembajador en Venezuela, exembajador ante la FAO y exasesor presidencial. En su respuesta a la hoy exministra de Ambiente Susana Muhamad, una de las más molestas con la presencia de Armando Benedetti, el mandatario hizo una comparación que incomodó aún más a los que, como él, militaron en el M-19, y que, a la postre, sugirió las razones por las que mantiene a Benedetti a su lado. “Cada ser humano tiene algo que vale. Aunque él [Benedetti] no lo cree, no se ha dado cuenta, pero Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman [fallecido jefe fundador del M-19], que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política”.

Cuando se refirió a “magia”, Petro, quizá traicionado por su subconsciente, empezó a frotar el pulgar sobre los dedos índice y medio de la mano derecha, un gesto universal en la comunicación no verbal para expresar la noción de dinero, de que algo es muy caro, o, incluso, de soborno. Es un ademán muy antiguo relacionado en sus remotos orígenes con el conteo de monedas. Efectivamente, una de las razones por las que Petro quiere a su lado a Benedetti es porque se trata de un reconocido ‘operador’ capaz no solo de encontrar votos (esta vez con miras a las elecciones de 2026), sino recursos. Si hay más razones, permanecen en la penumbra.

De hecho, a mediados del 2023 se conocieron varios audios con conversaciones entre Benedetti y la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia, en las que él la insulta y amenaza porque el presidente Petro no lo recibía. Pero, enceguecido por la ira, Benedetti aseguró, entre otras cosas, que había conseguido una multimillonaria suma para la campaña de Petro.

“[…] Nadie me deja tirado tres horas ahí. Un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones […] que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie. Yo fui el que organicé todos los votos, hijuep***, en la Costa, todos hijuep***, sin que pusieran un peso […]”, vociferaba Benedetti, con afirmaciones cuya veracidad está por establecerse. “¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es [que] quieren que diga, hijuep***, quién fue el que puso la plata? Nadie, nadie. Ni Petro trabajó más que yo en esa hijuep*** campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijuep***. No gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento. Con tanta mier*** que yo sé, pues nos jodemos todos”.

A esto —que para los ministros petristas como Muhamad es lo que más daño le ha hecho a su proyecto político— se suman los escándalos de maltrato a mujeres y al menos seis investigaciones judiciales, lo mismo que el llamado a juicio por parte de la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias en un caso en Fonade de hace siete años. Pero antes que ponerlo a tambalear, las circunstancias parecen apuntalar a Benedetti en el Gobierno de Petro. En cambio, por su presencia, han dimitido, además de Muhamad, el ministro de Cultura, Juan David Correa; la ministra de Trabajo, Gloria María Ramírez; y hasta el de Defensa, Iván Velásquez, que en su carta dijo que no podía sentarse al lado de Benedetti.

El publicitado consejo de ministros del 4 de febrero también dejó por fuera al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas; al ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; y a la secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo. Todos los ministros presentaron su renuncia protocolaria por solicitud del jefe de Estado, pero algunos optaron por la opción de irrevocable. En todo caso, desde Dubái, el mandatario aseguró que “no hay que preocuparse” porque “no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios”. Se trata, según el mandatario, de “separar esas aguas” de los que quieren participar en política y los que quieren seguir en el Gobierno.

Armando Benedetti y alias ‘Papá Pitufo’

Sin embargo, el nombre de Benedetti volvió a sonar en medio de una nueva información sobre el ingreso de 500 millones de pesos a la campaña presidencial entregados por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, conocido también como el ‘zar del contrabando’ en Colombia. El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros —que durante el consejo de ministros del 4 de febrero hizo referencia a Benedetti y su presunta cercanía con Marín Buitrago—, dio este martes más detalles de lo ocurrido, en un comunicado, y volvió a mencionar a Benedetti.

Rodríguez Ballesteros precisó que sus palabras “obedecen a hechos” que le comentó Xavier Vendrell, un español asesor de Petro nacionalizado colombiano en tiempo récord, en una reunión que tuvieron en marzo de 2022, en la que le transmitió la “indicación perentoria” del entonces senador Petro de devolver el dinero, “entregado por ‘Papá Pitufo’ sin el conocimiento y la autorización del candidato”. En ese encuentro, según el director de la UNP, Vendrell le comentó que había visto a alias ‘Papá Pitufo’ “en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”.

En su comunicado, Rodríguez Ballesteros asegura: “Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago. No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron ‘Papá Pitufo’, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de ‘Papá Pitufo’? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con ‘Papá Pitufo’ en Madrid, España”.

Lee También

También es cuidadoso en subrayar que Petro “se enteró de los acercamientos” de alias ‘Papá Pitufo’ al entorno de la campaña y que le informó al comienzo de la precampaña en el Valle del Cauca y durante la campaña cuando Vendrell “recibió 500 millones de pesos, que tuvo que devolver por orden del mismo Petro”. También precisó que el entonces candidato Petro “fue enfático en rechazar cualquier intento de permitir filtración de dineros ilegales o provenientes de la mafia o de burlar la normatividad […]”.

El presidente Petro admitió este martes que conoció a alias ‘Papá Pitufo’ —hoy preso en Portugal, país que ya aprobó su extradición a Colombia, aunque demorada porque el colombiano solicitó asilo— cuando este fue llevado por un exfuncionario de su alcaldía, Daniel García, a una reunión con varias personas y se lo presentó “como empresario” del San Andresito. “Jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España, como dejan insinuar ciertos medios de comunicación”, escribió el mandatario en X, y Benedetti se apresuró a responderle: “Toca seguir aclarando: NUNCA hubo una reunión con ningún zar del contrabando en la que yo participara. No lo conozco y nunca he tenido ningún de relación con él. Es por esto que decidí llevar el tema ante las autoridades para que sea la justicia quien aclare la situación ante el país”.

Sin embargo, los periodistas de Caracol Radio Melquisedec Torres y Jorge Espinosa aseguraron, cada uno por aparte, tener fuentes que afirman que el presidente Petro sí se reunió en privado con alias ‘Papá Pitufo’ en un encuentro que habría ocurrido el 22 de febrero de 2022 “en un hotel cinco estrellas en el norte de Bogotá”. La reunión, aseguró Torres, de acuerdo con su fuente, fue propiciada por Néstor Daniel García Colorado, uno de los fundadores del partido Alianza Verde. La fuente de Torres afirma que fue testigo de este encuentro privado en el que estuvieron ‘Papá Pitufo’, Armando Benedetti, Daniel García, Xavier Vendrell y Laura Sarabia.

En todo caso, Rodríguez Ballesteros, que atribuye toda su versión de los hechos a Vendrell, también difundió una fotografía que tomó en la Casa de Nariño, después del malogrado consejo de ministros, mientras esperaba que el presidente Petro lo atendiera a él y a Gustavo Bolívar. Los dos salieron a tomar un café y vieron, en lo que Rodríguez Ballesteros llama una “discreta escena”, a Vendrell y Benedetti en una charla claramente reservada. Adentro ya había comenzado a desgranarse el gabinete en la cuarta crisis ministerial de este Gobierno, para muchos, provocada, con el fin de deshacerse de sus detractores, por el nuevo jefe del despacho presidencial, de valor superlativo para el mandatario por ser un buen ‘operador’ que sabe mucho.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.