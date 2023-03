La ministra de Salud, Carolina Corcho, estuvo en Barranquilla la semana pasada socializando el proyecto de reforma a la salud y durante la cumbre regional en la que intentaba explicar los aspectos fundamentales del proyecto que modifica el sistema de salud del país, un micrófono que parecía apagado le jugó una mala pasada.

A las afueras del evento, que se realizó en el coliseo Sugar Baby Rojas de la capital del Atlántico, un grupo de personas manifestaba en contra de la propuesta que cursa en el Congreso. La ministra no respondió a las arengas de quienes estaban en los alrededores del escenario pero antes de iniciar su intervención se le “zafó” una frase que hacía referencia a la manifestación.

“Ya sé, fueron los que pagaron las EPS, la marcha. Pagaron una horita apenas”, se le escuchó decir a la incauta ministra, que no se percató que uno de los micrófonos ubicados en el escenario estaba encendido y amplificó lo que dijo.

“(…) Pagadas por las EPS, estaban diciendo que estaban armando una marcha”, agregó la ministra en otro momento del evento.

Pero las pullas contra los manifestantes no pararon ahí. El superintendente de Salud Ulahy Beltrán también se refirió a la protesta durante su intervención en el evento.

“Cuando nos sentamos en la mesa, al fondo en las sillas había unos ciudadanos defendiendo una posición: la permanencia de algunos actores en el sistema, que han tenido un cuestionamiento histórico frente al derecho a la vida”, sostuvo Beltrán.

“Ya no están, no duraron 15 minutos. Eso indica que los argumentos no fundamentados, sino basados en la emocionalidad, en lo subjetivo, nunca van a vencer la verdad y la realidad de los argumentos de la reforma”, agregó el superintendente.

El representante a la Cámara Agmeth Escaf, por su parte, retomó lo dicho por el superintendente y la ministra Corcho y aseguró que quienes protestaban lo hacían patrocinados por las Entidades Prestadoras de Salud.

“Como bien decía el doctor a Ulahy, allá al frente habían unas personas pagadas por aquellos pero defendiendo lo indefendible porque también hacen parte de esta crisis”, dijo el representante.

Las declaraciones de la ministra y el representante fueron rechazadas por el movimiento social Pacientes Colombia, que convocó a una serie de movilizaciones el pasado viernes 3 de marzo en varias ciudades del país, incluida Barranquilla.

Denis Silva, vocero del movimiento que reúne a 195 organizaciones de pacientes de todo el país, respondió a la ministra Corcho y al representante Escaf en Twitter, red social en la que negó que las EPS estuvieran detrás de la convocatoria y expuso las razones por las que convocaron a la gente a rechazar la reforma.

“Nosotros no somos ni los mensajeros de las EPS, ni los empleados del Gobierno. Marchamos por tres razones: porque usted nos negó el derecho a la participación, primero; marchamos porque queremos una reforma, pero no como la que usted hizo, destruyendo el sistema de salud y entregando a los políticos; tercero, marchamos porque la protesta social es un derecho fundamental”, escribió el vocero.