La ministra hizo la declaración en la Cumbre del Caribe en la que se socializó, analizó y debatió la iniciativa para reestrucuturar el sistema de Salud. Desde Barranquilla, Corcho defendió las modificaciones que proponen porque dijo que con eso los colombianos podrán tener atención oportuna.

Además, negó que la intención del Gobierno Nacional sea “acabar las EPS”, sino que “se les va a dar una salida. Se les da la posibilidad de que allí donde tienen centro de atención primaria se les pague”.

(Le puede interesar: Empresarios le pegan aterrizada a minsalud por su reforma: dicen que no hay tanta plata)

Sin embargo, también llegó al punto de fijar una fecha para que estas se acaben si no avanzan las propuestas que tienen:

“Si no hay reforma, en 5 años las EPS terminarían acabándose solas. Empezaron 150, vamos en 28. La mayoría no cumple. Deberían ser liquidadas. Si tú la liquidas, en un efecto dominó se llevan a las otras, es cuestión de tiempo. Escuchen con claridad: si no hay reforma, en 5 años por un efecto dominó se acaban las EPS”.