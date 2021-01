green

A Carlos Fernando Galán le faltaron unos 87.000 votos para ser alcalde de Bogotá en 2019. Por ser segundo en aquellas elecciones, se hizo merecedor de una curul en el Concejo. El exsenador la aceptó y el año pasado fue el presidente de esa corporación, cargo en el que lo reemplazó María Fernanda Rojas, integrante del partido Alianza Verde.

En diálogo con Pulzo, el líder del movimiento ‘Bogotá para la gente’ reconoció que tiene pensado cumplir con su periodo como concejal, pero que también es posible que en 2023 deje el cargo de manera anticipada para volver a aspirar a la Alcaldía de Bogotá. De todas maneras, Galán es consciente de que él no será quien imponga su postulación, sino que esta debe ser producto de un consenso con sus compañeros de partido.

“Tengo como norte seguir trabajando por Bogotá y analizar en equipo una nueva aspiración a la Alcaldía en el año 2023, pero eso habrá que definirlo colectivamente, porque yo espero trabajar colectivamente en ese proceso”, confesó el concejal, quien también se animó a analizar cómo creen que transcurrirán las elecciones presidenciales del 2022, en las que su hermano Juan Manuel será candidato.

Más allá de que en tan solo cuatro meses de campaña en 2019 logró más de un millón de votos en las urnas y muchos en su momento creyeron que tiene un perfil para un cargo político nacional, la prioridad de Galán es seguir trabajando por Bogotá en los próximos años.

“Tengo que trabajar en la construcción de un movimiento nuevo que creo que necesita la ciudad y el país. Quiero trabajar para lograr hacer compatible el trabajo por Bogotá, ese trabajo local que pueda llevarnos a tener una aspiración nueva en 2023, con el apoyo de la construcción de un partido nuevo para Bogotá y el país, que se inspire en lo que hicimos en la campaña del 2019”, agregó el concejal.

El excongresista también se refirió a la posible candidatura de Armando Benedetti, senador que aspiraría a la Alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana. Galán respetó el deseo del parlamentario costeño y destacó la necesidad de que en la contienda electoral del 2023 participen representantes de todo tipo de corrientes.

“Es respetable. Todo el que quiera aspirar y tenga un respaldo para hacerlo, bienvenido. Entre más voces distintas tenga, es mejor para la ciudad. A mí me gustaría, me gusta trabajar por Bogotá, ya he sido concejal dos veces, he aspirado a la Alcaldía dos veces, sería la tercera si decido hacerlo, pero tiene que ser un proceso colectivo, no puede ser una aspiración de Carlos Fernando Galán y ya, un proceso que lleve a que yo sea el candidato o quizás otro del mismo movimiento”, concluyó.