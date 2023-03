Una vez más el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, está bajo la lupa de las autoridades. Esta vez la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público porque hubo una serie de irregularidades en una contratación para construir una megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta. El mandatario se declaró inocente.

Caicedo está ante los estrados judiciales porque, según la Fiscalía, fue quien tramitó una licitación pública en calidad de alcalde de Santa Marta que derivó en la celebración del contrato en diciembre de 2015 por más de $ 10.004 millones. Lo que reprocha el ente acusador es que el proceso de planificación público se realizó sin la debida planeación por parte del entonces mandatario.

De acuerdo con la Fiscalía, la construcción de la megabiblioteca debía estar bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y no bajo el radar del Ministerio de Educación como ocurrió en esa ocasión. Para el ente acusador, está claro que se identificó una “inconsistencia sustancial que afectó toda la cadena de inversión toda vez que esta no era compatible con una biblioteca escolar, sino con una biblioteca pública estatal y, por tanto, no debía estar articulado como forzosamente se hizo con el sector educativo sino con el de cultura”.

Si Caicedo pretendía fomentar buena calidad de educación y cobertura de esta, para el fiscal está claro que el plan no era realizar una megabiblioteca. A su juicio se requería de la formulación de otro tipo de proyecto de inversión y no de una biblioteca pública puesto que aquella presta servicios al público en general sin distinción de raza nacionalidad, discapacidad, sexo, religión, idioma o condición económica. Mientras que la construcción del entonces mandatario estaba dirigida a una población en particular.

“Caicedo desconoció, presuntamente, aspectos de tipo legal y normativo para proyectos y programas pertenecientes al sector cultura. No tuvo en cuenta las comunidades indígenas, afrocolombianas, ‘room’, población vulnerable, pobres extremos y desplazados quienes no se podían beneficiar del proyecto”, le reprochó el fiscal el caso al hoy gobernador.

El delegado del búnker también trajo a colación la sobredimensión que le dio Caicedo y su equipo a la construcción. En medio de la imputación expuso las dimensiones de la bibliotecas públicas Virgilio Barco, Julio Mario Santodomingo y Manuel Zapata. Explicó que aún cuando son bibliotecas conocidas en el orden nacional y de dimensiones superiores estas no fueron catalogadas como megabibliotecas.

“La megabiblioteca de Santa Marta estaba sobredimensionada. Es decir, hacer que algo tenga importancia superior. (…) esa situación pudo tener implicaciones en un aumento o exceso del proyecto y posterior contratación”, explicó el fiscal del caso. Añadió que en el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 y 2014, en ningún momento se menciona al Ministerio de Cultura para realizar esta obra, por lo que, además, reprocha que no solicitó acompañamiento de ese sector para los procesos de planeación, seguimiento y contratación de la megabiblioteca.

Para el fiscal del caso, era necesario que se tuviera en cuenta la participación del sector cultura porque desde esa arista podían tener recursos para la megaobra. “Doctor Caicedo el trámite previo del contrato conduce al desconocimiento de los principios de contratación dando lugar a una obra demasiado poderosa prolongada en el tiempo y sin la funcionalidad proyectada”, resaltó el fiscal.

Además de eso, el fiscal del caso le reprochó al mandatario que hasta 2018 se firmaron alrededor de nueve otrosíes y el valor del contrato inicial superó los $ 13 mil millones. Caicedo, una vez conoció de las imputaciones en su contra, a través de un comunicado señaló que se defenderá ante la justicia con toda la verdad. “En el ejercicio público y político reciente he afrontado más de 100 procesos y acusaciones de la Fiscalía: en todos he demostrado mi inocencia y se han archivado”, dice Carlos Caicedo en el comunicado que publicó hoy, 14 de febrero de 2022, en sus redes sociales.