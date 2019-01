El joven víctima del hurto contó en Noticias Caracol que los hechos ocurrieron en una estación del sistema masivo de transporte en ese municipio.

“Me dice que necesita el IMEI del teléfono porque a él le habían notificado que había alguien ahí… me dice que mi teléfono aparece como hurtado y que me iba a judicializar y a meter en una cárcel”, explicó el joven.

Esa era una de las estrategias que usaba el falso policía para abordar a sus víctimas y amenazarlas, ya que según el noticiero el hombre portaba un carné con el que se identificaba como miembro de la institución.

Luego de intimidar a la persona, el impostor procedía a cometer el hurto y a escapar del sitio, aunque esta vez el usuario del sistema se percató de que había algo sospechoso.

“Me dice que si no quiero que me judicialicen, que le entregara el teléfono y que ya, que lo dejábamos así y que se iba a dirigir a una estación. Me doy cuenta de que sale caminando y agarra otro camino. Yo decido perseguirlo, y en eso él sale corriendo”, agregó la víctima.

En una rápida reacción de las autoridades varios uniformados lograron detener al impostor, al que le incautaron un teléfono celular y el carné con el que se hizo pasar por policía durante al menos cuatro años, advierte ese medio.

“Es capturada una persona en flagrancia que utilizaba elementos privativos de la Policía Nacional para engañar a las personas. Una vez abordaba a sus víctimas les manifestaba que iba a revisar sus celulares, y una vez tenía el control de los celulares les manifestaba que tenían antecedentes y emprendía la huida dejando a sus víctimas engañadas y sin sus elementos”, confirmó en el noticiero el comandante de Policía en Soacha, coronel William Lara.

El oficial dijo en City Tv que el detenido fingía ser miembro de la Sijín para no levantar sospechas, y recomendó a la ciudadanía estar atenta para no caer en esta modalidad de robo. “Nuestros uniformados siempre se van a identificar con su carné, su nombre, y nunca van andar solos”, dijo el coronel Lara.

Un periodista de ese canal compartió una imagen en donde está el falso policía (de espalda), junto con dos hombres capturados por porte de armas y tráfico de estupefacientes.