Noticias Caracol obtuvo imágenes de cuando la Policía trasladó a los dos hombres hasta el CAI Santa Bárbara, y dijo que aunque llevaba menos de un año en retiro todavía se hacía pasar por miembro de la institución para abordar a las personas.

El expolicía, según conoció ese medio, les decía a sus víctimas que supuestamente había ocurrido un atraco en el sector y que debía requisarlas, y era allí en donde aprovechaba para hurtarles dinero, tarjetas de crédito y elementos de valor.

A los dos hombres les incautaron un revólver, dos celulares, unas esposas y dos cordones de los que se usan en la Policía para portar el carné.

Con este cordón, dice Caracol, persuadían a las víctimas y les hacían creer que eran policías activos que operaban de civil.

Esta modalidad de robo bajo engaños ya había sido denunciada el pasado viernes cuando un falso policía le arrebató el teléfono celular a un usuario de Transmilenio, en Soacha.

El artículo continúa abajo

El hombre portaba un carné con el que se identificaba como miembro activo de la institución, y con eso engañaba a las personas.

“Me dice que necesita el IMEI del teléfono porque a él le habían notificado que había alguien ahí… me dice que mi teléfono aparece como hurtado y que me iba a judicializar y a meter en una cárcel. Me dice que si no quiero que me judicialicen, que le entregara el teléfono y que ya, que lo dejábamos así y que se iba a dirigir a una estación. Me doy cuenta de que sale caminando y agarra otro camino. Yo decido perseguirlo, y en eso él sale corriendo”, contó el joven en el mismo noticiero.