El momento de la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte, involucrado en el escándalo de corrupción del ‘cartel de la toga’, quedó registrado en un video, y allí se observa cuando uno de los agentes del CTI de la Fiscalía le lee sus derechos delante del abogado y de su señora esposa.

“El derecho a un abogado, pues estamos haciendo la captura en presencia del doctor. El derecho a avisársele a alguien, y ahí está su señora, y el derecho a permanecer callado”, le indicó el agente a Ricaurte.

Luego de formalizar este proceso, otro de los uniformados le hace saber al exmagistrado Ricaurte que va a “montar el informe” para presentarlo ante un juez, a anexar toda la documentación y a “coordinar el sitio en donde va a pernoctar esta noche”.

Ricaurte, según el video que publicó Noticias RCN, fue llevado hacia una sala en donde le indican que no podrá ser trasladado a Medicina Legal para que lo examinaran, y le plantearon dos opciones: firmar la renuncia al procedimiento o esperar a un médico para que lo valorara en caso de presentar alguna enfermedad.

“Firmamos la renuncia”, interrumpió el abogado, ya que el exmagistrado se presentó voluntariamente y con un certificado sobre su actual estado de salud.

Exmagistrado Francisco Ricaurte se entregó luego de condena por ‘cartel de la toga’

Ricaurte llegó hasta los juzgados de Paloquemao, este miércoles en la mañana, luego de que el juez 10 penal de Bogotá determinara que el funcionario participó en actos de corrupción, y lo condenó por delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.

No obstante, cuando el exmagistrado se presentó no pudieron hacer efectiva su captura ya que, según su abogado, le dijeron que todavía no estaban completos los requisitos.