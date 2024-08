Por: Tu Barco News

Un hombre de 64 años, oriundo del municipio de Condoto, Chocó, se encuentra en una situación desesperada en la ciudad de Cali, clamando por ayuda médica urgente. Don José Andrés Pino, quien llegó a la capital del Valle hace 9 días en busca de atención profesional, asegura que un fragmento de vidrio quedó atorado en su garganta tras un accidente con una botella de cerveza y no ha recibido la asistencia necesaria.

En una emotiva entrevista con el noticiero de Radio Reloj Cali, Don José expresó su angustia y desesperación, describiendo la grave situación que enfrenta desde hace aproximadamente seis meses.

El incidente ocurrió cuando, al destapar una cerveza, la punta de la botella se rompió. A pesar de escupir las esquirlas, un fragmento del vidrio quedó atrapado en su garganta. Desde entonces, ha experimentado severas molestias, dificultad para comer, y ha comenzado a escupir sangre.

“De muy lejos vengo a la ciudad de Cali, buscando ayuda médica o algún ser humano de buen corazón, porque la salud en Condoto a uno pobre lo deja morir”, declaró Don José con evidente angustia.

El hombre se ha visto obligado a abandonar su lugar de origen debido a la falta de atención médica en su comunidad, y ha recorrido varios hospitales en Cali sin éxito, ya que no cuenta con una EPS en la ciudad.

“Ya voy para seis meses muriéndome en el Chocó y me vine por acá porque allá no le paran bolas a uno”, manifestó con evidente dolor.

Su situación ha empeorado, y ha solicitado desesperadamente que le brinden atención médica urgente. “Por favor, ayúdenme, no quiero morir. Que me atiendan por favor y miren cómo me sacan ese vidrio, me raya, no duermo en paz, orino rojo”, suplica el ciudadano.

Finalmente, TuBarco trató de ubicar a don José, pero no fue posible. Sin embargo, uno de sus familiares manifestó que, en las últimas horas, fue hospitalizado en el Hospital Universitario del Valle, a la espera de una intervención quirúrgica en caso de que sea necesario.

