Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

En los últimos días, se ha presentado un incremento en el consumo de agua. Esto sería en parte ocasionado por la ola de calor que ha tenido la ciudad. Ante esto, las entidades de servicio público consideran como una opción el abastecimiento de agua.

Por lo tanto, las Empresas Municipales de Cali, Emcali, anunciaron que, de no llover en las próximas horas, varias zonas de la ladera de Cali tendrían pico y placa para el suministro de agua.

(Vea también: No se deje cobrar de más, Acueducto de Bogotá subirá costos, excepto para estos ciudadanos)

De este modo, a partir de la próxima semana, como consecuencia del intenso verano, se adoptaría esta medida con el agua.

La situación más compleja se evidencia en los ríos Meléndez y Cali, en donde el bajo caudal impide la captación normal para los acueductos.

(Vea también: ¿Volverán a quitar el agua en Bogotá cada 9 días? Situación actual es para alertarse)

Comuna 18

Comuna 20

“A estos sectores, ya tenemos previsto abastecerlos con carro tanque hasta donde sea posible llegar porque hay unos sectores sobre todo donde haya asentamiento que no podemos no alcanzamos a llegar por la topografía del sector, lo que es río Cali está todavía en los niveles de tratabilidad para captar y tratar agua, pero si no llueve de aquí a la otra semana podríamos estar en algún tipo de inconveniente”.