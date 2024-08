Por: El Colombiano

Varios municipios del Valle de Aburrá sufrirán esta semana cortes en el servicio de acueducto por cuenta de una serie de labores de mantenimiento en la red. Según informó la compañía, las suspensiones abarcarán varios sectores de Sabaneta, Medellín, Bello y Copacabana.

Mientras en Bello y Sabaneta se emprenderán trabajos de lavado de tanques, que por ley deben hacerse por lo menos dos veces en el año, en Medellín la suspensión vendrá por cuenta de unos trabajos para desviar una red.

El primer municipio en tener la suspensión del servicio será Bello, que se quedará sin agua desde las 8:00 p.m. de este martes las 4:00 a.m. del miércoles 28 de agosto.

Según informó EPM, las zonas afectadas por los cortes serán ubicadas entre las siguientes intersecciones viales: “de calle 30 C hasta calle 32 D entre carrera 42 y carrera 45; carrera 45 entre calle 32 D y calle 38; de carrera 43 hasta carrera 45 entre calle 38 y avenida 38C; de avenida 38 C hasta avenida 38 A entre diagonal 42 DC y diagonal 42 F; de avenida 36 C hasta avenida 36 A entre diagonal 42 C y diagonal 42 F; de diagonal 44 hasta diagonal 46 entre avenida 35 y avenida 39; de diagonal 44 hasta diagonal 44 A entre avenida 36 D y avenida 35; de avenida 35 hasta avenida 34 entre diagonal 42 E y diagonal 44; de avenida 34 hasta avenida 31 entre diagonal 42 EE y diagonal 44”.

En el norte del Valle de Aburrá, otro municipio que verá suspendido su servicio de acueducto será Copacabana, también entre las 8:00 p.m. de este martes y las 4:00 a.m. de este miércoles 28 de agosto.

En el caso de Copacabana, las zonas reseñadas por EPM como afectadas serán “de carrera 87 hasta carrera 79 entre calle 38 y calle 40; de calle 40 hasta calle 47 entre carrera 86 y carrera 82; y calle 46 entre carrera 81 y carrera 78”.

Este último corte, añadió EPM, también afectará a usuarios en varios barrios de Bello como Epifanio Mejía, Machado, la Urbanización Cinco Estrellas, La Camila, Fontidueño, Alcalá, Las Vegas y La Gabriela.

En el sur del Valle de Aburrá, el tercer municipio en tener suspensiones en el servicio será Sabaneta, a partir de las 8:00 p.m. de este miércoles 28 de agosto y hasta las 4:00 a.m. del jueves 29 de agosto.

En este municipio, serán 36.853 usuarios afectados de los barrios: “Los Arias, Villas Del Carmen, La Florida, Los Alcázares, La Barquereña, San Joaquín, Betania, Vegas de La Doctora, Lagos de La Doctora, Vegas de San José, Tres Esquinas, Prados de Sabaneta, Nuestra Señora de Los Dolores, Sabaneta Real, Calle Larga, Holanda, Entreamigos, Calle del Banco, Santa Ana, Aliadas del Sur, Paso Ancho, Restrepo Naranjo, Manuel Restrepo, Virgen del Carmen, Las Casitas, San Rafael, Promisión, Playas de María, El Carmelo II, Ancón Sur y María Auxiliadora”.

Este último corte también afectará los habitantes del sector Loma del Barro en Envigado.

Por el lado de Medellín, en donde se harán trabajos para la desviación de una red, los cortes arrancarán hacia las 7:00 p.m. del próximo jueves 29 de agosto y se extenderán hasta las 4:00 a.m. del viernes 30 de agosto.

Las zonas afectadas incluirán los barrios “El Pinal, La Libertad, Llanaditas, Los Mangos, San Antonio, Trece de Noviembre y Villatina”. Finalmente, ante cualquier inquietud o problema, EPM recordó que tiene habilitada su línea de atención 604- 444 41 15.

