Fabio López, líder comunitario de esa localidad, aseguró en una entrevista con Noticias Caracol que en la fiesta de la alcaldía no se respetaron en ningún momento las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.

“Dicen que fue una integración. Eso no es una integración, es una rumba de fin de año, donde había más de 55 personas. No hay ninguna duda, hubo trago, rumba y no tapabocas”, manifestó.