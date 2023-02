Camionetas Toyota, grandes deudas, compras carísimas y más hechos llamaron la atención de las autoridades desde hace unos meses, razón por la que ya empezaron a llegar a las sedes de Comfacor y luego irán a las de otras entidades de Cafaba, Comfaguajira y Comfahuila para hacer las búsquedas que los lleven a saber qué está pasando, informó El Tiempo.

La primera de ellas es Comfacor, Caja de Compensación Familiar de Córdoba, que era dirigida por la exgobernadora de ese departamento Martha Sáenz Correa. La mujer salió del cargo en diciembre y pedía una indemnización de 700 millones de pesos, aunque lo único que le dieron fue una mención en las denuncias presentadas ante la Fiscalía y la Procuraduría por el presunto manejo irregular de miles de millones de pesos.

Durante su administración, Sáenz firmó millonarios contratos. Uno de ellos fue por 10.033 millones de pesos con la la firma Question Resolution Solution Consultants & Legal SAS, que luego subcontrató a De la Espriella Lawyers Entreprise S.A. y a otra empresa. El objeto del contrato fue la gestión administrativa, defensa judicial y gestión de cartera de la entidad, pero hasta el momento no sido justificada la cantidad de dinero que le dieron y que agrava la crisis de la caja de compensación que se declaró en desequilibrio financiero. Otra de las compras que llamaron la atención fue camioneta Toyota Fortuner gris de 224 millones de pesos, a finales de 2022, señaló El Tiempo.

Luego, las autoridades irán a la caja de compensación Cafaba, en Barrancabermeja. Allí, una auditoria reflejó que una inversión en un CDT dejó 1.000 millones de pesos, pero hay 480 millones que no aparecen. Su directora, saliente Jenny Judith Moreno Téllez, “colgó abrúptamente la llamada” del medio de comunicación que hizo la investigación.

En La Guajira, se presenta el tercer caso. La caja de compensación Comfaguajira tiene irregularidades financieras con una tarjeta de crédito corporativa. Luis Eduardo Medina Romero, el director, señaló que su gestión fue transparante y que “nunca se autorizó tarjeta a servicios para gastos personales. Es claro que la subdirección de servicios sociales manejaba una tarjeta de crédito para tramitar bienes y servicios para la operación de los centros que dan servicio a los afiliados y clientes de manera oportuna”.

En Comfahuila, que fue intervenida por crisis, se buscan las razones por las que pasando de tener una deuda de 87 por ciento en marzo de 2021, a 96 por ciento a marzo de 2022 se decidió comprar una camioneta Toyota Prado, plata metálico, modelo 2021, que fue adquirida por 250 millones de pesos.

La Superintendencia del Subsidio Familiar es la entidad encargada de supervisar a las cajas de compensación familiar y, por eso, desde los últimos días del 2022 envió solicitudes de investigación a la Procuraduría y la Fiscalía para indagar posibles fraudes en las cajas de compensación de Córdoba, y hará lo mismo con otras.

“Las cajas que han sido intervenidas han tenido serios problemas en la dirección. Por eso, a mi llegada, cambié algunos directores. Se ha decidido desde la Superintendencia que todas las cajas deberían regirse bajo el principio de austeridad, de ética”, dijo Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar.

Su intención, dice, es que las cajas de compensación vuelvan a tener un sentido social acorde a su creación y sean para beneficio de los colombianos que están afiliados a ellas y no que se hagan gastos injustificados y que no sean necesarios. De hecho, en pocas semanas serán usadas para que a los trabajadores les llegue una plata con la que no contaban.