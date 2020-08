Tanto la mandataria como la Secretaría Distrital de Seguridad han manifestado, a través de un extenso documento, que los asaltos de ese tipo vienen a la baja, comparando el primer semestre del 2019 con el de este año.

A pesar de esas afirmaciones, varias personas denunciaron, en Noticias Caracol, que caminando día a día por la ciudad tienen otra percepción y que los casos de ese tipo son más frecuentes.

“Yo trabajo de guardia de seguridad. Hace 20 días cogí Transmilenio y me bajé en el Concejo de Bogotá. Cogí la calle 26 y me agarraron 2 venezolanos; me robaron el celular, la maleta y unos documentos que llevaba. La Policía no apareció, no había nadie por esos lados”, manifestó un hombre, en ese informativo.