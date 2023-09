“Yo estoy sufriendo”, señala la madre del menor quien asegura que su hijo es víctima de bullying por parte de estudiantes de un colegio en Cali.

Se siguen conociendo casos de bullying en las instituciones educativas en Cali, ya son varias las denuncias que se han conocido dentro de los planteles educativos durante el año en curso.

Y es que a comienzos de año, una iniciativa contra el bullying llamada “Yo Regreso Seguro a Clase”, fue liderada por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, con el apoyo de las secretarías de Educación y Seguridad de Cali.

Con este programa, dichas instituciones señalaron que buscaban reforzar espacios educativos seguros para niños, niñas y adolescentes. Pero el bullying es una situación que aún agobia a muchos estudiantes de planteles educativos de la ciudad.

Presunto caso de bullying en el oriente de Cali

La denuncia fue realizada por una madre en el oriente de Cali, quien asegura que su hijo sufre de maltrato por otros estudiantes de la institución educativa.

“Golpes y amenazas”, indica que es lo que recibe por parte de algunos de sus compañeros en el colegio Compartir, donde cursa grado séptimo. Hace algunos años llegaron desde la costa a Cali, donde actualmente viven.

“Mi hijo es un estudiante muy bueno, a veces el teme y me dice que nos regresemos a la costa ya que es discriminado”, aseguró Mercedes Hernández, madre del menor, a Telepacífico Noticias.

Sin embargo, el caso fue denunciado ante la Policía de Infancia y Adolescencia, por lo que ahora el estudiante tiene una medida de protección temporal. Asimismo, se encuentra a la espera de alguna respuesta por parte del plantel educativo y de la Secretaría de educación, donde también dio a conocer el caso de su hijo.

“Me dicen costeño mar$”%, costeño comeburr…, me tratan mal por ser costeño, me fracturaron el pie, me arañan la espalda”, manifiesta el joven.

Sin embargo, señala que en los últimos días recibió una amenaza cuando salía con uno de sus compañeros a comprar comida. “Me agarra del cuello, me agrede y me amenaza de que me va a apuñalar, me van a pisar la cabeza y me van a coger entre varios”, asegura el estudiante .

Mientras tanto, su madre en medio de lágrimas pide apoyo de las instituciones, que presten atención a su caso, ya que teme que pueda sucederle algo a su hijo, “la verdad yo estoy sufriendo”.