La primera dama, Verónica Alcocer, ha despertado diferentes comentarios luego de lanzar una campaña antibullying para combatir especialmente la violencia en las redes sociales. Aunque ha recibido mensajes de apoyo, desde otros sectores se le ha criticado algunas de sus salidas en medios y las reacciones de los seguidores del presidente Gustavo Petro. Un estudio reveló días atrás el problema que otorga no compa

La campaña es apoyada por la Organización para las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y tiene por objetivo abrir la reflexión frente a los comentarios agresivos, de acoso y discriminatorios que se ven en las redes sociales. “En las redes sociales se ha normalizado el acoso virtual, el bullying y la utilización de expresiones de odio para dirigirnos a personas que no nos agradan o con las que estamos en desacuerdo”, mencionó la primera dama en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Las respuestas a esta campaña (que no es sobre mí, ni es política) me impulsan a seguir firme combatiendo la violencia en redes sociales que afecta a tantos menores. Los posts agresivos y las frases misóginas; lejos de amedrentarme, me animan a seguir adelante.#DesármateEnRedes pic.twitter.com/0T5AiTgSeo — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 28, 2023

Los videos generaron comentarios de reclamo, sobre todo de militantes de la oposición, que recordaron varios momentos en los que Alcocer y el círculo cercano de Petro contradecirían el mensaje de la iniciativa que busca combatir el bullying. Uno de los que salió a relucir remite al año pasado, cuando se conocieron algunos videos de una de las estrategias de la campaña presidencial en la que se sugería “correr la línea ética”.

Otros internautas recordaron que la primera dama grabó un video con el periodista Daniel Samper en el que ambos se estarían burlando de una prenda de vestir que usó María Juliana Ramírez, esposa del expresidente Iván Duque, en medio de una visita diplomática.

Sin embargo, Alcocer, quien recibió semanas atrás una dura declaración en contra de uno de sus familiares, se refirió a este episodio y sostuvo que no se burló ni la ofendió y que había accedido a usar la prenda en solidaridad con ella. “Lo aclaro porque veo que muchos aseguran que no tengo moral para rechazar el acoso virtual porque supuestamente me burlé de María Juliana”, expresó.

En una entrevista que me hizo @DanielSamperO en campaña me pidió que luciera una imitación de la famosa chaqueta de María Juliana. Accedí, pero dije claramente que lo hacía en solidaridad con ella. No me burlé, tampoco la ofendí. Nunca en mi vida he usado mis redes para herir. pic.twitter.com/JWalp9PvD0 — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 28, 2023

De otro lado, la representante Cathy Juvinao escribió que si bien estaba de acuerdo con el mensaje, “a los primeros que hay que hacerles entender esto es a los seguidores furibundos de su esposo y de su proyecto político. ¡La apoyo! Pero por favor empecemos por casa”.

En su defensa, el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf trinó: “He visto cómo atacan a Verónica. No tienen ninguna consideración con ella, ni con sus hijos. Jamás se defiende. Jamás devuelve la piedra. Por lo mismo considero valioso que esta campaña nazca en sus redes, pues nos ha dado ejemplo. Ni siquiera bloquea”.