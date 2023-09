Las autoridades en el departamento del Magdalena adelantan las investigaciones para esclarecer el caso donde un estudiante agredió en el rostro a un compañero con un bisturí supuestamente por un posible caso de acoso.

El suceso se presentó durante la jornada estudiantil de la mañana de este jueves 7 de septiembre en la institución educativa La María, situada en el municipio de Ciénaga.

La agresión fue grabada por un estudiante que presenció lo sucedido. En los videos se puede ver cómo el afectado se encuentra sentado en una silla, mientras que su agresor, con el objeto contundente, lo amenaza con propinarle una puñalada.

“Me cansé. Tú crees que yo soy pendejo, le he aguantado mucho a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas, una más y se van a acordar de Santiago Rodríguez toda la vida, suéltenme que lo quiero joder” expresaba el estudiante al mismo tiempo que amenazaba al otro alumno con el exacto que se convirtió en un arma blanca.