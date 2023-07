Una estudiante del grado 901 de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, teme volver a clases después de haber sido víctima de un caso extremo de ‘bullying’.

Una de sus compañeras y otros alumnos del colegio sirvieron de cómplices para que la menor fuera golpeada de manera salvaje. La madre de la niña relató el escabroso caso.

Marisol Carrillo, madre de la menor agredida en uno de los salones del colegio donde estudiaba hasta hace pocos días, contó que tras la golpiza, su hija recibió cinco días de incapacidad y que ahora ella y su esposo han decidido retirar a la menor de la institución, temiendo nuevas agresiones.

“Todo inició por unas publicaciones en Facebook. Mi hija me dijo: ‘mamá, me la están montando’. La agresora le escribió al inbox (buzón de mensajes) que cuál era su problema. Los mensajes subieron de tono y mi hija la bloqueó. Estando en clase de Educación Física la agresora la mandó llamar para supuestamente arreglar las cosas en el salón”, relató Carrillo.

Y agregó, que al ingresar su hija al aula, varios compañeros la rodearon, cerraron la puerta y le pusieron una silla detrás a la chica para que tropezara y cayera. Allí, la supuesta agresora procedió a halarla del cabello y la golpeó.

“Le dieron golpes, patadas, le lastimaron los senos, le dejaron moretones en la cara, la cabeza llena de rasguños. Me llamó y me dijo que la volvieron ‘nada’. Me envió una foto, tenía la cara lavada en sangre y los labios reventados. Al llegar al colegio, los directivos no se habían dado cuenta. Tuve que llevarla a un hospital, a Medicina Legal e ir a reportar el caso en el Cespa”, detalló la madre de familia.