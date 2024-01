La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha desplegado un plan de acciones contundentes para hacer frente a la creciente ola de homicidios, extorsiones y actividades delictivas que afectan a Buenaventura. Tras un detallado análisis de la situación en el consejo de seguridad, la mandataria delineó estrategias innovadoras para proteger a la población bonaverence.

Con el objetivo de fortalecer la presencia policial, la gobernadora anunció la adquisición de 20 motocicletas que se pondrán al servicio de la Policía para incrementar su movilidad en la zona.

Además, se establecerá un fondo de recompensa de $ 200 millones destinados al cartel de los más buscados en el Distrito, buscando así incentivar la colaboración ciudadana en la captura de criminales.

Las medidas no se limitan a la respuesta armada, la gobernadora, quien anunció recompensa por crimen del concejal de Tuluá, también planea caravanas institucionales, acompañadas por la fuerza pública, que llegarán a los lugares más afectados por la violencia. Estas caravanas no solo ofrecerán seguridad, sino también servicios y programas sociales para mejorar las condiciones de vida en los barrios y comunas más vulnerables.

Incentivo financiero

En el ámbito de la prevención del delito, se abrirán convocatorias para jóvenes interesados en unirse a la Policía, ofreciéndoles un incentivo financiero de 1 millón de pesos. Esta medida busca involucrar a la juventud en la construcción de un entorno más seguro y fomentar oportunidades de desarrollo.

La atención a víctimas también forma parte integral del plan. La Fiscalía será fortalecida, y se establecerá un punto de recepción de denuncias en lugares turísticos clave, como Juanchaco y Ladrilleros. Además, se contará con personal especializado, incluyendo psicólogas y abogados, para brindar atención integral a quienes han sufrido los estragos de la violencia.

Para abordar la problemática en la zona rural, se anunció la presencia permanente de la Armada Nacional en áreas críticas donde se registran enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Esta estrategia no solo busca disminuir la violencia, sino también reducir los desplazamientos de la población afectada.

La implementación de la Línea 107 de las fuerzas militares permitirá a la comunidad reportar quejas, proporcionar información sobre narcotráfico y bandas criminales, así como contribuir al tema de recompensas.

La gobernadora, una de las seis elegidas en el país, subrayó la importancia de tener claridad respecto al proceso de paz y el futuro, solicitando una reunión con el Comisionado de Paz para comprender mejor el alcance de los diálogos en curso.

