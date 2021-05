Mediante una publicación en Instagram, Deniss Velandia manifestó que el local donde tiene ubicado su negocio en Bucaramanga fue vandalizado y saqueado en medio de las manifestaciones durante el paro nacional, que completa 12 días.

“No tengo palabras para describir como me siento. Nunca me imaginé que esto me llegara a pasar. Mis emprendimientos, que con mucho esfuerzo he venido sacando adelante, me los han robado y destrozado”, precisó.