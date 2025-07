La familia de Laura Camila Blanco, comunicadora social y periodista de 26 años, sigue pidiendo respuestas sobre su trágica muerte. La joven cayó desde un noveno piso en el conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Según contó su mamá, Cecilia Osorio, a El Tiempo, Laura había salido a celebrar el grado de su novio y, luego de compartir con amigos, regresaron al apartamento.

De acuerdo con esa versión, en la madrugada del domingo 27 de julio, la pareja discutió y se encerró en una de las habitaciones. Minutos después, él le avisó a los presentes que Laura “se había lanzado” por la ventana.

(Vea también: Aparece última foto de mujer que murió en Salitre Living junto a su novio, principal sospechoso)

Lo que dijo el novio: “Se lanzó”

Según relató Johan Blanco, hermano de Laura Camila, el novio sostuvo que no hubo agresión y que ella lo empujó, salió corriendo y se lanzó. Pero él lo rechaza de plano. “Para empezar, la habitación de mi hermana era muy pequeña y el apartamento era de 29 metros (cuadrados). No tiene sentido”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

Lee También

La madre de la joven también cuestionó la actuación del muchacho esa noche. “Las personas que estaban en el apartamento no intervinieron, no hicieron nada, no dijeron nada”, afirmó a El Tiempo.

(Vea también: Surgió hipótesis de muerte de joven periodista en Salitre Living y qué habría pasado en su cuarto)

Celos, control y una relación tóxica

Cecilia Osorio reveló más detalles del comportamiento del novio: “Él era demasiado celoso. Él tenía acciones maquiavélicas. (…) Esperaba que se durmiera para desbloquearle el celular y revisarle absolutamente todo”. Añadió que ambos asistieron a terapia de pareja, donde un especialista le diagnosticó celopatía: “El terapista le dijo que él tenía celopatía y que, si querían tener una relación, debía tratarse”.

Detalles de la escena generan más dudas

Lo que se encontró tras la caída también despierta sospechas. Johan contó a Noticias Caracol que Laura tenía consigo “las llaves del carro, la chaqueta, el bolso con los papeles. Los celadores recogieron esos objetos”.

Además, Cecilia describió el desorden en la habitación donde habrían discutido: “Unos cuadros que ella tenía en ese cuarto estaban tumbados, la cama estaba revolcada. Él había vomitado porque había un balde con vómito. Se evidencia que él estaba mal y ella lo ayudó”.

Lee También

La mamá también notó algo extraño: “Cuando el CTI llegó todo estaba ordenado, no había botellas, la ventana estaba cerrada”, dijo a El Tiempo. Asegura que los testigos “alteraron la escena”.

El coronel Richard Fajardo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que “la persona cae desde un noveno piso. Es llevada a centro asistencial y fallece por la gravedad de las heridas”. Señaló además que hubo “consumo de bebidas embriagantes”.

El medio citado indicó que la Fiscalía continúa con la recolección de testimonios para esclarecer el caso. Hasta el momento no hay capturas.

* Pulzo.com se escribe con Z