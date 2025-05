En esta vía que conecta el norte con el centro del país empezaron a funcionar las cámaras y los agentes de tránsito que se encargarán de controlar el tráfico por el carril exclusivo de los buses de transporte público. Por ahora serán sanciones pedagógicas, pero en unos pocos días empezarán a ser económicas.

A pesar de que este carril empezó a funcionar hace varios años, ninguna administración había anunciado controles que podrían provocar multas. Sin embargo, bajo las decisiones del alcalde Carlos Fernando Galán, han señalado que las principales complicaciones de movilidad son provocadas por los mal parqueados y eso esperan atacarlo con esta medida.

Pero no todos ven la decisión de sancionar a las personas que invadan el carril del servicio público como algo positivo. En Caracol Radio, el exministro Juan Fernando Cristo reveló su punto de vista sobre esta decisión.

“Eso va a ser un desastre. Se va a prestar para abusos de tránsito. No lo pueden multar en la (calle) 94, pero en la 85, sí; pero en la 76, no. Es un absurdo”, dijo. Luego complementó: “Le dejan a los vehículos particulares un solo carril. Van a crear un trancón inmenso”.

En la carrera Séptima ya son altísimos los problemas de movilidad. Las congestiones en la hora pico son una constante y cada vez les dejan menos carriles a los carros y a las motos. En la actualidad, el transporte público de Transmilenio tiene su carril exclusivo, lo mismo sucede con las bicicletas y medios de transporte favorables con el medioambiente, pero los conductores de carros y motos sienten que la movilidad es cada vez más escaza.

En Caracol Radio dieron a conocer las declaraciones de Jhon Silva, subsecretario de Movilidad de Bogotá, quien explicó algunos detalles sobre la aplicación de comparendos y las reglas con las que estos serán impuestos.

“Estas cámaras van a estar apuntando en sectores específicos. Obviamente en sectores donde la dinámica sea constante y no sea por cuestiones del entorno. Sin embargo, sí a las personas que invaden constantemente el carril y en paraderos y en los sectores donde no se puede parquear. Eso no lo vamos a permitir”.