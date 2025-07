Laura Camila Blanco, una joven comunicadora social y periodista de 26 años, falleció tras caer del noveno piso del edificio donde vivía en Bogotá. El trágico suceso ocurrió en la madrugada del 27 de julio, en el conjunto residencial Salitre Living, ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

Aunque en un principio se habló de una caída accidental, su familia sostiene que se trató de un feminicidio, y ha compartido detalles que podrían esclarecer el contexto de su muerte.

Según contó Cecilia Osorio, madre de Laura Camila, la joven había organizado una cena para celebrar el grado de su novio. El evento se llevó a cabo el sábado 26 de julio en un restaurante y contó con la presencia de los padres del joven y otras personas cercanas. “Fue una cena tranquila, sin licor, solo querían compartir ese logro”, explicó Cecilia en entrevista con El Tiempo.

Laura Camila, quien se desempeñaba profesionalmente en una empresa de publicidad, era considerada por su madre como una mujer brillante y disciplinada.

Desde hacía aproximadamente dos meses, la joven se había mudado sola al edificio Salitre Living, con el objetivo de independizarse y avanzar en sus proyectos personales. Uno de ellos era iniciar una maestría, y ya se había inscrito en la modalidad presencial. Sin embargo, su pareja le sugirió que la hiciera virtual, y cuando la universidad le ofreció cupo para la presencial, Laura aún no había tomado una decisión definitiva.

La relación entre Laura Camila y su novio no era estable. Según la señora Cecilia, el vínculo era intermitente y, al compartir el mismo entorno laboral, se veían constantemente, lo cual causaba tensiones.

“Él tenía comportamientos muy controladores. Incluso asistieron juntos a terapia de pareja, y el psicólogo le dijo que él sufría de celopatía y que, si quería seguir con ella, debía tratarse profesionalmente”, relató.

Después de la cena, la pareja regresó al apartamento de Laura, donde se unieron a otros amigos, en su mayoría conocidos del novio. Durante la madrugada, se habría producido una fuerte discusión entre ambos. Según la información que ha recibido la familia, la pareja se encerró en una habitación, mientras las demás personas permanecieron en la sala sin intervenir ni alertar a nadie. “Los que estaban allí no hicieron nada, no dijeron nada. No sabemos qué pasó dentro de ese cuarto”, lamentó Cecilia a ese medio.

Horas después, en la mañana del domingo, la madre recibió una llamada inesperada: un agente de policía le informó que su hija estaba siendo trasladada a un hospital tras haber caído al vacío. Aunque los esfuerzos médicos fueron inmediatos, Laura llegó sin signos vitales al centro asistencial.

El caso ha causado múltiples interrogantes y la familia insiste en que se investigue a fondo. Para ellos, no se trató de una decisión voluntaria ni de un accidente. Basados en el historial de la relación y en los comportamientos previos del novio, creen que él tuvo una responsabilidad directa en la tragedia. La falta de acción de los testigos y la ausencia de una versión clara sobre lo ocurrido alimentan aún más sus sospechas.

Laura Camila Blanco tenía una vida llena de planes y metas por cumplir. Su repentina y sospechosa muerte ha dejado un profundo vacío en su familia, que ahora exige justicia y una investigación rigurosa que permita esclarecer lo que realmente sucedió esa noche.

